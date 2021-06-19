"Не пийте Coca-Cola": тренер збірної Іспанії курйозно підтримав флешмоб Роналду (відео)

Луїс Енріке під час пресконференції також закликав не вживати газований напій.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке потрапив у кумедний інцидент на пресконференції перед матчем 2-го туру Євро-2020 проти команди Польщі.

Після того, як УЄФА попросив учасників спілкування з пресою не відсувати продукцію спонсорів турніру у бік і не прибирати зі столу, 51-річний керманич "Червоної фурії" знайшов інший спосіб висловити своє ставлення до напою Coca-Cola.

Енріке запитав: "Це Coca-Cola без цукру? Це спонсор УЄФА?"

Почувши ствердну відповідь, фахівець із посмішкою заявив: "Хлопці, не пийте Coca-Cola".

Раніше форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду на пресконференції демонстративно прибрав зі столу дві пляшки "Coca-Cola" і закликав пити воду.

Повідомлялося, що Роналду цим жестом обвалив акції американської компанії на 4 мільярди доларів. Пізніше стало відомо, що така інформація сильно перебільшена.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo



This is absolutely brilliant pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — Goal (@goal) June 15, 2021

Згодом вчинок Роналду повторив італієць Мануель Локателлі.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021

А півзахисник збірної Франції Поль Погба перед тим, як почати спілкуватися з журналістами, взяв на столі пляшку пива Heineken і переставив її на підлогу. Зірка "Манчестер Юнайтед" - мусульманин, а ця релігія забороняє вживати алкоголь.

First Ronaldo with the Coca-Cola...



Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference ❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP — Goal (@goal) June 16, 2021

Перервати оригінальний флешмоб вирішив українець Андрій Ярмоленко. Він пригадав дії Роналду і Погба, а потім звернувся до спонсорів турніру Coca-Cola і Heineken.

"А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною", - сказав Ярмоленко, підсунувши до себе напої і розсміявшись.

'Please contact me, Coke and Heineken!'



Yarmolenko is all of us



(: @EURO2020) pic.twitter.com/Bm3HcVC7Tq — B/R Football (@brfootball) June 17, 2021

Після цього кумедного випадку Ярмоленка затролили партнери зі збірної України.

"Я ще його вранці не бачив. Думаю, зараз заходжу, а він у ванні обливається Heineken або ще чимось, Coca Cola п'є", - пожартував хавбек української збірної Сергій Сидорчук.

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Поєдинок Іспанія - Польща відбудеться 19 червня о 22:00 на стадіоні "Ла-Картуха" в Севільї. У першому турі команда Луїса Енріке розписали мирову зі шведами (0:0).

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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