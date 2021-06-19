"Не пийте Coca-Cola": тренер збірної Іспанії курйозно підтримав флешмоб Роналду (відео)

Луїс Енріке під час пресконференції також закликав не вживати газований напій.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке потрапив у кумедний інцидент на пресконференції перед матчем 2-го туру Євро-2020 проти команди Польщі.
Після того, як УЄФА попросив учасників спілкування з пресою не відсувати продукцію спонсорів турніру у бік і не прибирати зі столу, 51-річний керманич "Червоної фурії" знайшов інший спосіб висловити своє ставлення до напою Coca-Cola.
Енріке запитав: "Це Coca-Cola без цукру? Це спонсор УЄФА?"
Почувши ствердну відповідь, фахівець із посмішкою заявив: "Хлопці, не пийте Coca-Cola".
Раніше форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду на пресконференції демонстративно прибрав зі столу дві пляшки "Coca-Cola" і закликав пити воду.
Повідомлялося, що Роналду цим жестом обвалив акції американської компанії на 4 мільярди доларів. Пізніше стало відомо, що така інформація сильно перебільшена.
Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo— Goal (@goal) June 15, 2021
This is absolutely brilliant pic.twitter.com/bw9FYlTOI4
Згодом вчинок Роналду повторив італієць Мануель Локателлі.
Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021
А півзахисник збірної Франції Поль Погба перед тим, як почати спілкуватися з журналістами, взяв на столі пляшку пива Heineken і переставив її на підлогу. Зірка "Манчестер Юнайтед" - мусульманин, а ця релігія забороняє вживати алкоголь.
First Ronaldo with the Coca-Cola...— Goal (@goal) June 16, 2021
Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference ❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP
Перервати оригінальний флешмоб вирішив українець Андрій Ярмоленко. Він пригадав дії Роналду і Погба, а потім звернувся до спонсорів турніру Coca-Cola і Heineken.
"А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною", - сказав Ярмоленко, підсунувши до себе напої і розсміявшись.
'Please contact me, Coke and Heineken!'— B/R Football (@brfootball) June 17, 2021
Yarmolenko is all of us
(: @EURO2020) pic.twitter.com/Bm3HcVC7Tq
Після цього кумедного випадку Ярмоленка затролили партнери зі збірної України.
"Я ще його вранці не бачив. Думаю, зараз заходжу, а він у ванні обливається Heineken або ще чимось, Coca Cola п'є", - пожартував хавбек української збірної Сергій Сидорчук.
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- Поєдинок Іспанія - Польща відбудеться 19 червня о 22:00 на стадіоні "Ла-Картуха" в Севільї. У першому турі команда Луїса Енріке розписали мирову зі шведами (0:0).
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.