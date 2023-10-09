"Не по зубах": промоутер Джошуа назвав фаворита бою між Усиком і Ф'юрі за звання "абсолюта"

Промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн висловився про майбутній бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На його думку, поєдинок за абсолютне чемпіонство у хевівейті не буде видовищним. Фаворитом протистояння між Усиком і Ф'юрі промоутер вважає "Циганського короля", оскільки той переважає українця в габаритах.

"Чи можу я, поклавши руку на серце, сказати, що цей бій відбудеться? Ні, враховуючи передусім історію Ф'юрі. Але коли є купа грошей, то, як правило, поєдинки відбуваються. Це головна причина організації боїв, тому я думаю, що їхня зустріч відбудеться, але я не знаю, коли це станеться.

У цьому бою я ставлю на Тайсона Ф'юрі. Я вважаю його фаворитом, але Усик – дуже хороший боксер. Мені здається, що він себе проявить, але габарити Ф'юрі виявляться йому не по зубах.

Якщо чесно, я думаю, що це буде відстійний поєдинок, але, можливо, він повинен бути таким, щоб Ф'юрі виграв так, як він може виграти. Можливо, це буде легка перемога для нього. Але я думаю, що це буде дуже конкурентний бій, в якому я віддаю перевагу Ф'юрі", – наводить слова Гірна Boxing Social.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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