"Не подумав про інших людей": український олімпійський чемпіон - про обійми з росіянином на Іграх-2018 та 2022 років

"Не подумав про інших людей": український олімпійський чемпіон - про обійми з росіянином на Іграх-2018 та 2022 років

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 та срібний призер Пекіна-2022 фристайліст Олександр Абраменко висловився щодо обіймів із представником РФ Іллею Буром на двох поспіль Олімпіадах.

Так, Абраменко наголосив на тому, що хотів просто підтримати одного зі своїх суперників із завойованою нагородою.

Про цевін заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "ЧестнОк".

Він додав, що зараз би привітав Бурова поза камерами. Він також повідомив, що після початку війни в Україні Буров виявився єдиним російським спортсменом, який цікавився долею Абраменка.

"Людей можна зрозуміти. Коли ти постраждав від російської агресії, а потім бачиш, як спортсмен твоєї країни ще якось взаємодіє з російським спортсменом... Звичайно, багатьом це не сподобалося.

Просто я на той момент зрозуміти не міг, що люди відчувають. На той момент я чисто на емоціях привітав товариша зі спорту. Це єдине, що було на той момент у моїй голові. Але, на жаль, я не подумав про інших людей". - сказав олімпійський чемпіон.

Додамо, що на ОІ-2022 Абраменко та російський спортсмен дали один одному п'ять. А після цього Буров зі спини обійняв українця. На Олімпійських іграх-2018 сталася схожа ситуація - Абраменко та Буров обіймалися на п’єдесталі.

Читайте також:

"У нас одні традиції, ми навіть зовні схожі": російський спортсмен видав нікчемну тезу про братання з Україною

У боях із російськими окупантами на Харківщини загинув 21-річний чемпіон України з бойових мистецтв

Цинізм у всій красі: колишня українська біатлоністка похизувалася фото у формі збірної Росії