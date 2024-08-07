Не подужала чинну чемпіонку: українська борчиня програла сутичку за "бронзу" на Олімпіаді-2024

Оксана Лівач на других Олімпійських іграх поспіль зупинилася за крок від медалі.

Українська борчиня вільного стилю Оксана Лівач не зуміла завоювати бронзову нагороду на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У поєдинку за "бронзу" (вагова категорії до 50 кг) 27-річна українка зазнала поразки від японки Юї Сусакі, яка є чемпіонкою Олімпіади-2020 у Токіо. Сутичка завершилася з рахунком 0:10 не на користь нашої спортсменки.

Лівач стартувала в олімпійському турнірі напередодні, 6 серпня. У своїй першій сутичці вона була сильнішою за представницю Узбекистану Актенге Кевнімжаєву (10:0), але потім у чвертьфіналі поступилася представниці Індії Вінеш Пхегот (5:7).

Кривдниця українки змогла вийти до фіналу, завдяки чому Оксана отримала право поборотися за "бронзу" через втішні сутички, де для здобуття медалі потрібно було здолати двох суперниць.

Однак згодом Пхегот провалила зважування і була дискваліфікована, відтак Лівач отримала право уникнути одного з поєдинків і одразу позмагатися за "бронзу".

Зазначимо, що Лівач на Олімпіаді-2020 також була близькою до завоювання медалі, але в сутичці за бронзову нагороду, програла американці Сарі Енн Гільдебрандт.

Раніше український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов вийшов до фіналу та гарантував Україні ще одну медаль на Олімпіаді-2024.

Ще один представник нашої країни у греко-римській боротьбі, олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк програв у півфіналі Олімпіади-2024 та позмагається за бронзову нагороду.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Українські спортсмени вже виграли на ОІ-2024 сім нагород: дві золоті, дві срібні та три бронзові.

Станом на зараз Україна посідає 19-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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