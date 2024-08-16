Не подужала першу ракетку світу: Костюк зупинилася в 1/8 фіналу престижного турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті.

У третьому колі змагань 22-річна перша ракетка України програла лідерці світового рейтингу, польці Ізі Швьонтек. Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився поразкою Костюк з рахунком 2:6, 2:6.

Це була третя очна зустріч тенісисток, Марта не виграла у Швьонтек жодного сету.

Додамо, що в першому раунді Костюк впоралася з бельгійкою Елізе Мертенс (6:4, 2:6, 6:4), а в другому колі обіграла новозеландку Лулу Сан (6:3, 7:5).

Таким чином, Україну на турнірі в Цинциннаті залишилася представляти лише Еліна Світоліна. В 1/8 фіналу вона 16 серпня зіграє з "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко. Поєдинок розпочнеться орієнтовно о 22:00 за київським часом.

В одиночному розряді у Цинциннаті виступали ще дві українки, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, але вони вибули вже в першому раунді.

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