"Не показав нічого нового": ексчемпіон світу прокоментував поразку Дюбуа від Усика в реванші

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший відреагував на перемогу Олександра Усика у бою-реванші з Даніелем Дюбуа.

"Я не люблю погано говорити про когось, але, як я вже казав перед боєм – якщо я зупиняю тебе джебом, ти ніколи не переможеш мене. Розумієте? Вперше Усик нокаутував його джебом.

Мені дуже важко повірити, що, незалежно від того, через що Дюбуа пройшов, він зможе повернутися і перемогти Усика. Його вже перемогли джебом, розумієте?

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Він вийшов, спробував, виклався на повну, але у нього не було нових прийомів. Він не показав нічого нового в бою. Якщо ти програв, ти повинен показати щось нове. Він не робив нічого нового, тож як він міг сподіватися на перемогу?" – сказав Джонс в інтерв'ю iFL TV.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

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