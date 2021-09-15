"Не пошкодую нового костюма": український тренер дав обіцянку перед дуеллю з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

"Не пошкодую нового костюма": український тренер дав обіцянку перед дуеллю з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

Юрій Вернидуб розповів на що готовий, якщо його команда переможе "гірників".

Головний тренер тираспольського "Шерифа" Юрій Вернидуб поділився очікуваннями від матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

"Ми дуже щасливі і раді бути учасниками групового етапу Ліги чемпіонів. Збулася наша мрія. Я гордий за клуб "Шериф". Емоції зашкалюють. Будемо боротися з грандами європейського футболу. Так, багато хто вважає нас аутсайдерами, але ми з цим не згодні. Ми готові до турніру.

Проблеми зі сном перед дебютом? Знаєте, режим змінився, коли тільки почалася кваліфікація Ліги чемпіонів. Всі на драйві, на емоціях. Це класно. Головне, щоб хлопці добре виспалися, відпочили і віддалися грі на 100-120 відсотків", - сказав український керманич на пресконференції.

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Крім того, журналісти запитали 55-річного тренера, на що він готовий піти, якщо "Шериф" зможе подолати груповий етап Ліги чемпіонів.

"Поголитися наголо? У мене і так волосся мало. Голити нічого. Можу точно сказати, що на груповому етапі зміню спортивний костюм на класичний. Потрібно мати солідний вигляд. Але це не буде стримувати мене в емоціях. Якщо ми виграємо в "Шахтаря", то я не пошкодую свого нового костюма. Зроблю підкат, не замислюючись", - відповів Вернидуб.

Матч "Шериф" - "Шахтар" розпочнеться 15 вересня о 19:45 в Тирасполі на стадіоні "Шериф". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку .

. В іншому матчі стартового туру групи D міланський "Інтер" на "Джузеппе Меацца" прийме мадридський "Реал". Матч розпочнеться 15 вересня о 22:00. Онлайн-трансляція також на нашому сайті.

також на нашому сайті. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

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