Не потрапили до топ-25: чоловіча збірна України провалилася на старті біатлонного сезону

У вівторок, 29 листопада, новий біатлонний сезон 2022/23 стартував чоловічою індивідуальною гонкою в рамках першого етапу Кубка світу у фінському Контіолахті.

Збірну України у цій гонці представляли Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Денис Насико.

Переміг у гонці шведський біатлоніст Мартін Понсілуома, якому не підкорилася лише одна мішень. На другій та третій позиціях розташувалися швейцарець Ніклас Хартвег та німець Давід Цобель, які зуміли пройти всі чотири стрілянини без промахів.

Найкращий результат серед "синьо-жовтих" показав Антон Дудченко, який з трьома штрафними хвилинами замкнув топ-30.

Результати гонки:

1. Мартін Понсілуома (0+1+0+0) 49:36,5

2. Ніклас Хартвег (0+0+0+0) +37,2

3. Давід Цобель (0+0+0+0) +59,3

...

30. Антон Дудченко (1+0+1+1) +4:17,8

31. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +4:31,5

40. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +5:02,2

64. Денис Насико (0+2+0+1) +6:53,4

Нагадаємо, що перший етап Кубка IBU з біатлону, який мав відбутися від 24 до 27 листопада у норвезькому Шушені, було скасовано. Через це старт сезону Кубка світу та Кубка IBU відбудеться в один день.

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