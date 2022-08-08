Не потрапить на великий турнір: Канада відмовила зірковій тенісистці з Білорусі у видаванні візи

Уся річ тому, що Канада відмовилася видавати візу 33-річний представниці РБ через те, що її країна бере безпосередню участь у повномасштабному вторгненні до України, надаючи Росії свою територію задля запуску ракет.

Про те, що Азаренка не зможе взяти участь на престижному турнірі в Торонто вона особисто повідомила у своєму Twitter.

"На жаль, я маю скасувати свою участь у турнірі в Торонто, бо мені не схвалили візу. Це сильно пригнічує. Сумно пропускати один із моїх найбільш улюблених турнірів. Мені подобається грати в Канаді, де прекрасні вболівальники. За ці роки тут в мене з’явилося багато друзів. Всім удачі на турнірі. Зустрінемось в Цинциннаті", - написала білоруска.

Зазначимо, що в першому колі Вікторія мала грати проти Белінди Бенчіч (Швейцарія), проте тепер замість неї проти швейцарки виступить Тереза Мартинцова (Чехія). Серед українок у Торонто зіграє Ангеліна Калініна. Її першою суперницею стане Олена Остапенка з Латвії. Щодо Цинциннаті, то кваліфікаційні поєдинки цього турніру стартують 13 серпня. Чи зможе Азаренка виступити там - величезне запитання.

Тож, як бачимо спортсмени з Білорусі продовжують справедливо отримувати покарання за своє мовчання щодо війни в Україні. Раніше тенісистів із Білорусі та Росії заборонили виступати на Wimbledon, а на інших подіях дозволяли лише під нейтральним прапором.

За свою кар'єру Азаренка виграла дев'ять турнірів, зокрема – двічі Australian Open. Також на Олімпіаді-2012 у Лондоні білоруска виграла "золото" у міксті. Нині Вікторія займає 20 місце у жіночому рейтингу.

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