Не потягнуть фінансові апетити: ЗМІ назвали зарплату, яку Шевченко хоче отримувати в збірній Польщі

Малоймовірно, що український фахівець очолить "Кадру".

Польські ЗМІ продовжують активно обговорювати тему можливого призначення Андрія Шевченка на посаду головного тренера місцевої національної команди.

Польське видання Przegląd Sportowy повідомляло, що 45-річний українець був головним кандидатом, однак польська федерація футболу не змогла задовільними фінансові вимоги Шевченка та його тренерського штабу.

За інформацією польського ресурсу Sport.pl, Шевченко був готовий розглянути варіант роботи в польській збірній лише в тому разі, якщо йому запропонують зарплату 3 млн євро на рік.

Попередній керманич "Кадри" Паулу Соуза, який нещодавно зі скандалом залишив національну команду, отримував 850 тисяч євро на рік. Це були найбільші гроші, які поляки платили коучу національної команди за всю історію.

А оскільки сума, яку начебто хоче отримувати Шевченко, втричі більша, то прихід українця до збірної Польщі називають малоймовірним.

Минулого тижня "Дженоа" звільнила Шевченка з посади головного тренера . Водночас контракт "грифонів" з українцем не був розірваний, тому він продовжуватиме отримувати зарплату в генуезькому клубі.

. Водночас контракт "грифонів" з українцем не був розірваний, тому він продовжуватиме отримувати зарплату в генуезькому клубі. Під керівницвом 45-річного українця "грифони" провели 11 матчів, в яких здобули лише одну перемогу (в Кубку Італії над "Салернітаною"). У Серії А "грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок після приходу Шевченка.

Нагадаємо, у півфіналі стикових матчів ЧС-2022 збірна Польщі поміряється силами з командою Росії. Переможець їхнього одноматчевого протистояння, яке відбудеться 24 березня 2022 року на території РФ, в фіналі плейоф 29 березня зіграє з переможцем пари Швеція - Чехія.

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