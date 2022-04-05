Віктор Коваленко втратив свого друга під час війни з Росією / Associated Press

"Не повернули навіть тіло для поховання": російські окупанти вбили друга футболіста збірної України

"Не повернули навіть тіло для поховання": російські окупанти вбили друга футболіста збірної України

Віктор Коваленко розповів про страшну трагедію, яка сталася з його товаришем.

Півзахисник італійської "Спеції" та збірної України Віктор Коваленко втратив свого друга під час війни з Росією. Окупанти розстріляли його, коли той намагався виїхати автомобілем.

"У мене залишилося фото друга. П'ять днів він переховувався в укритті, а потім спробував втекти. Він сів у машину разом із братом та дівчиною.

На першому ж блокпосту російські військові зупинили автомобіль і вбили двох чоловіків. Не повернули навіть тіла для поховання. Дівчину тримали три години, потім відпустили. Вона тікала з криками про допомогу", - сказав Коваленко в інтерв’ю Gazzetta dello Sport.

Зазначимо, що Коваленко народився в Херсоні. Зараз там під російською окупацією залишаються його батьки. У березні Віктор звернувся до мешканців свого рідного міста, закликавши зупинити "референдум" щодо створення "ХНР".

Раніше повідомлялося, що батько української олімпійської чемпіонки загинув внаслідок ракетного удару по Миколаївській ОДА.

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