"Не повинні бути покарані": голова WTA став на захист спортсменів країни-агресорки

"Не повинні бути покарані": голова WTA став на захист спортсменів країни-агресорки

Саймон вважає, що вони є "невинними жертвами".

Спортсмени з Росії та Білорусі не мають бути покараними через рішення влади їхніх країн.

Про це заявив голова WTA Стів Саймон у коментарі BBC.

"Ніколи не знаєш, що може принести майбутнє. Але можу вам сказати, що ми ніколи не забороняли спортсменам брати участь у нашому турі через політичні позиції, які може зайняти їхнє керівництво. Тож для того, щоб це змінити, знадобилося б щось дуже, дуже важливе, але знову ж таки ми не знаємо, куди це веде.

Можлива заборона в’їзду росіян та білорусів у країни, де проходять турніри, змусить нас змінити свою позицію, бо, очевидно, ми повинні дотримуватися правил влади.

Маю дуже сильне переконання, що ці окремі спортсмени не повинні бути покарані рішеннями через авторитарне керівництво, яке, очевидно, робить жахливі, осудливі речі.

Але якщо це станеться, що знову ж таки є частиною загальної стратегії змусити Росію та російських громадян платити за рішення, які ухвалив їхній уряд, тоді ми не підтримуємо це.

Ми сподіваємося, що вони утримаються від цього, тому що думаю, що з цим пов’язано дуже багато інших проблем. Не думаю, що можна просто причеплятися до спортсменів. Що ви збираєтеся робити з російськими біженцями, які прибули? Чи збираєтеся ви ставитися до біженців інакше, ніж до спортсменів?

Сподіваюся, ми продовжуємо застосовувати санкції, продовжуємо робити все можливе, щоб досягти миру, але знову ж таки ці люди є невинними жертвами цього. Не думаю, що це справедливо, бути ізольованим через ці рішення", – сказав Саймон.

Раніше головний тренер англійського "Тоттенгема" Антоніо Конте поспівчував російським спортсменам через те, що вони потрапили під санкції і були усунені від міжнародних змагань.

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