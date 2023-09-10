Не пробачили нищівну поразку від японців: збірна Німеччини звільнила головного тренера

Збірна Німеччини з футболу звільнила Гансі Фліка з посади головного тренера команди.

Про це Німецький футбольний союз (DFB) повідомив на офіційному сайті.

Відповідне рішення було ухвалено після того, як напередодні збірна Німеччини розгромно програла Японії (1:4) у товариському матчі.

Ця поразка стала для німців вже третьою поспіль, чого не траплялося від 1985 року. Перед провальною грою проти японців німецька команда програла Колумбії (0:2) та Польщі (0:1).

Збірна Німеччина не змогла виграти жодного зі своїх останніх п'яти матчів. До трьох поспіль поразок команда Фліка зіграла внічию з Україною (3:3) та поступилася Бельгії (2:3).

Зазначимо, що Флік працював з німецькою збірною від літа 2021 року. Під його керівництвом команда зіграла два турніри: Лігу націй та чемпіонат світу у Катарі. Обидва змагання Бундестім завершила на груповій стадії.

Наступний матч німці проведуть у вівторок, 12 вересня, проти Франції. Він також буде товариським, оскільки Німеччина як господарка Євро-2024 отримала автоматичну путівку на майбутню континентальну першість.

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