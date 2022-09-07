Не пробачили розгром від "гірників": РБ "Лейпциг" звільнив головного тренера

Головний тренер "РБ Лейпцига" Доменіко Тедеско звільнений зі своєї посади через розгромну поразку команди у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

РБ "Лейпциг" оголосив про дострокове припинення співпраці з головним тренером команди Доменіко Тедеско. Це сталося після сенсаційної поразки донецькому "Шахтарю" в першому турі групи Ліги чемпіонів (1:4).

Про це повідомляється на офіційному сайті "биків".

"Після невисоких результатів на старті сезону у Бундеслізі з п'ятьма очками у п'яти матчах, а особливо після результатів з "Айнтрахтом" та вдома проти "Шахтаря", нам бракувало упевненості щодо негайних змін, які могли б статися за такого керівництва", - сказав СЕО "Лейпцига" Олівер Мінцлафф.

Також звільнені його асистенти Андреас Хінкель і Макс Урванчки.

Сам Тедеско був вкрай розчарованим результатом матчу проти "Шахтаря".

"Важко підібрати правильні слова. Те, як проходила гра, було просто божевіллям. Воно багато що відобразило, що сталося за минулі тижні. Гравці були готові до цього, й було б несправедливо звинувачувати їх у відсутності менталітету. Вони бігли вперед.

Ми блискуче розпочали другий тайм та зрівняли рахунок. Але тут стався другий удар донецького "Шахтаря" у площину воріт. Важко. Ми просто дуже легко втрачали м'яч і були змушені стикатися з великою кількістю контратак. Тому ми стали менш сміливими й не так сильно атакували", - цитує екстренера пресслужба команди.

На посаді головного тренера 36-річний Тедеско провів лише десять місяців. Він очолив команду у грудні 2022 року, коли команда йшла 11-ю у чемпіонаті, однак зміг суттєво покращити з нею результати у другій частині сезону.

Наступний матч у Бундеслізі РБ "Лейпциг" проведе проти дортмундської "Борусії" Д 10 вересня. У другому турі Ліги чемпіонів команда зіграє на виїзді із "Реалом" 14 вересня.

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