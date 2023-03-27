Не пробачили вильоту з Ліги чемпіонів: топклуб АПЛ звільнив головного тренера

"Тоттенгем" звільнив Антоніо Конте з посади головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті лондонського клубу.

Сторони завершили співпрацю за обопільною згодою, хоча контракт італійського фахівця був розрахований до літа 2023 року.

Виконувачем обов'язків головного тренера "Тоттенгема" до кінця сезону призначений Крістіан Стелліні. Його помічником буде Раян Мейсон.

Конте очолив "Тоттенгем" у листопаді 2021 року. Під його керівництвом "шпори" зіграли 76 матчів, в яких здобули 41 перемогу, 12 разів зіграли внічию і зазнали 23 поразок.

Наразі "Тоттенгем" посідає четверте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 49 очок після 28 матчів.

Із поточного розіграшу Ліги чемпіонів "шпори" вилетіли на стадії 1/8 фіналу від італійського "Мілана".

Наступний матч "Тоттенгем" проведе 3 квітня, коли на виїзді зустрінеться з "Евертоном" українця Віталія Миколенка в рамках АПЛ.

Раніше повідомлялося, що мюнхенська "Баварія" звільнила Юліана Нагельсманна з посади головного тренера, замінивши його екскоучем лондонського "Челсі" Томасом Тухелем.

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