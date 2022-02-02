Не пробачили зраду: фанати італійського клубу здають футболки форварда, який перейшов до гранда Серії А

Не пробачили зраду: фанати італійського клубу здають футболки форварда, який перейшов до гранда Серії А

За трансфер Душана Влаховича "фіалки" заробили 75 мільйонів євро.

Уболівальники італійської "Фіорентини" масово намагаються здихатися ігрових футболок нападника Душана Влаховича, який у зимове трансферке вікно перебрався до "Ювентуса".

Офіційний фан-магазин "фіалок" пропонує фанатам замінити на футболках прізвище серба на будь-яке інше.

Наприклад, самого уболівальника, чи Артура Кабрала, який наприкінці січня перейшов до "Фіорентини" зі швейцарського "Базеля та гратиме під 9-м номером. Раніше саме цей номер належав 22-річному Влаховичу.

За інформацію Corrieredellosport.it, замінити прізвище зрадника на ігровій футболці можна за 20 євро.

Додамо, що за талановитого серба туринці заплатили "фіалкам" 75 мільйонів євро. Цей найдорожчий перехід у світовому футболі за цю зиму.

Нагадаємо, фанати "Фіорентини" погрожували розправою форварду, коли дізналися, що він збирається перейти до "Ювентуса".

У поточному сезоні Влахович провів 24 матчі за "Фіорентину", в яких забив 20 голів та виконав чотири гольові передачі.

Разом з нападником "Лаціо" Чіро Іммобіле серб очолює перегони бомбардирів Серії А - на рахунку Влаховича 17 голів у 21 матчі

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