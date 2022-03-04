"Не пускайте своїх чоловіків, тут вони просто гарматне м'ясо": дружина Усика звернулася до росіян

Катерина Усик попросила жителів РФ зупинити Володимира Путіна.

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика Катерина звернулася до росіян із закликом ховати своїх чоловіків, аби вони не вирушили воювати з Україною.



"Я звертаюсь до всієї Росії, в Крим уже марно звертатися. Дівчатка, мами, жінки, бабусі, не пускайте, будь ласка, своїх чоловіків, ховайте їх кудись. Тому що тут вони просто гарматне м'ясо. Просто м'ясо. Нас знищують, вас знищують. Просто жерсть, я не знаю, коли це закінчиться. Скільки йому ще потрібно трупів і всього, щоби просто… Він уже програв, все. Коли він заспокоїться. Заспокойте його, я прошу вас.



Хоч би для початку не випускайте своїх чоловіків із дому, сховайте їх кудись. Ми маємо повні поля, повні дороги трупів ваших солдатів. Росія їх не хоче приймати, у Білорусі їх теж відмовляються приймати, бо поїзди приїжджають до Білорусі та залишають там трупи російських солдатів.



Росія каже, що немає російських смертей, вони є мінімальними. Ваших солдатів гине стільки, не просто солдатів, це звичайні люди. Це реально звичайні люди, котрі просто гинуть. Врятуйте своїх дітей! Я ще раз вас прошу", - сказала Катерина у себе в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик і Василь Ломаченко вступили до територіальної оборони.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

Бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: