"Не Путін вбивав у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Маріуполі": відомий коментатор - про відповідальність росіян за війну в Україні

"Не Путін вбивав у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Маріуполі": відомий коментатор - про відповідальність росіян за війну в Україні

Український коментатор Віталій "v1lat" Волочай висловився про війну в Україні, яку розгорнули російські окупанти.

Волочай пояснив, чому прості росіяни винні у злочинах своєї армії.

"Зараз немає білого, чорного та сірого, є лише два варіанти – чи ти підтримуєш Росію, чи ти підтримуєш Україну.

Це не путінська війна, не Путін вбивав у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Маріуполі, а росія, росіяни, прості пацани, яких підтримували їхні рідні. І те саме можу сказати про білорусів, які допустили війська з того боку, звідки їх не чекали і через 8 годин вони були під Києвом.

Я зневажаю росіян, які підтримують дії росії, на цей час у моєму житті таких 99,9%. Для мене дуже все просто, я зневажаю будь-кого, хто не засуджує цю війну. Мені пишуть мої колишні колеги, кажу колишні, бо зараз я з ними в одному полі срати не сяду.

Вони думають, що вони колись повернутися у світ кіберспорту з Росії. Ті люди, що зараз мовчать, вони думають, що незабаром війна закінчиться і через півроку вони приїдуть на мейджор з CS або на інтернешенал з Dota та працюватимуть", – сказав "v1lat" у коментарі GameInside.

Нагадаємо, що організатор турніру PGL Major Antwerp 2022, компанія PGL заборонила російським командам Virtus.pro і Gambit виступати на мейджорі з CS:GO.

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