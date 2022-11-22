Нереалізований пенальті Левандовські: Польща розписала безгольову нічию з Мексикою на старті ЧС-2022

Ще один матч дня на Мундіалі ознаменувався безгольовою нічиєю.

У вівторок, 22 листопада, у матчі 1-го туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Польщі зіграла внічию з національною командою Мексики. Матч завершився з рахунком 0:0 .

Протягом матчу команди створили низку моментів, але реалізувати жодного з них так і не змогли. В середині першого тайму Алексис Вега після навісу продавив Метті Кеша і з кута воротарського головою пробив трохи мимо дальньої штанги.

На початку другого тайму можливість відкрити рахунок отримали поляки – арбірт призначив пенальті. Його намагався реалізувати Роберт Левандовські, пробивши в правий нижній кут, але Гільєрме Очоа виконав сейв.

Згодом Войцех Щенсний виконав сейв після удару Веги, а поляки у відповідь створили ще низку небезпечних моментів.

В іншому матчі першого туру квартету C збірна Аргентини сенсаційно поступилася саудитам з рахунком 1:2.

саудитам з рахунком 1:2. У другому турі 26 листопада Польща протистоятиме Саудівській Аравії, а аргентинці зіграють з мексиканцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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