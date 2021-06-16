Не реалізувала 7 сетболів: Світоліна програла росіянці на старті турніру в Берліні

Еліна не впоралася з Катериною Александровою.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) невдало стартувала на першому трав’яному турнірі сезону в Берліні.

У матчі другого кола українка програла росіянці Катерині Александровій (№34 WTA). Наша співвітчизниця зазнала поразки у двох сетах - 4:6, 5:7.

Варто зазначити, що в дев’ятому геймі другого сету Світоліна на подачі мала сім сетболів, але не скористалася ними.

Це була п’ята очна зустріч тенісисток, українка вперше програла.

В 1/4 фіналу Александрова зіграє проти Белінди Бенчич зі Швейцарії (№12 WTA) або Петри Мартич з Хорватії (№25 WTA).

Нагадаємо, на Roland Garros-2021 Світоліна вилетіла в 1/32 фіналу, сенсаційно поступившись чеській тенісистці Барборі Крейчіковій.

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