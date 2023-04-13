Не реалізувала матчбол: Світоліна драматично вилетіла з турніру у Швейцарії

Еліна не зуміла подолати друге коло змагань.
Українська тенісистка Еліна Світоліна припинила виступи на турнірі ITF W60 у швейцарському К'яссо.
У другому раунді основної сітки 28-річна українка не впоралася з бельгійкою Александрою Ігнатік.
Матч тривав 2 години і 28 хвилин. Світоліна розгромила суперницю в першому сеті – 6:1, але віддала наступну партію – 2:6. У вирішальному сеті Світоліна за рахунку 5:3 не змогла реалізувати матчбол. Програвши чотири гейми поспіль, Еліна зазнала поразки у третій партії – 5:7.
Раніше Світоліна здобула першу перемогу після повернення з декрету. У першому колі турніру у Швейцарії зірка українського тенісу впевнено обіграла румунку Єлену-Габріелу Русе.
На початку квітня Світоліна зіграла перший матч після повернення з декрету. На старті турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні українка в напруженій боротьбі поступилася представниці Казахстану Юлії Путінцевій.
Нагадаємо, у середині жовтня минулого року Світоліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса. Дівчинці дали ім'я Скай.
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