Не реалізувала матчбол: Світоліна драматично вилетіла з турніру у Швейцарії

Українська тенісистка Еліна Світоліна припинила виступи на турнірі ITF W60 у швейцарському К'яссо.

У другому раунді основної сітки 28-річна українка не впоралася з бельгійкою Александрою Ігнатік.

Матч тривав 2 години і 28 хвилин. Світоліна розгромила суперницю в першому сеті – 6:1, але віддала наступну партію – 2:6. У вирішальному сеті Світоліна за рахунку 5:3 не змогла реалізувати матчбол. Програвши чотири гейми поспіль, Еліна зазнала поразки у третій партії – 5:7.

Раніше Світоліна здобула першу перемогу після повернення з декрету. У першому колі турніру у Швейцарії зірка українського тенісу впевнено обіграла румунку Єлену-Габріелу Русе.

На початку квітня Світоліна зіграла перший матч після повернення з декрету. На старті турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні українка в напруженій боротьбі поступилася представниці Казахстану Юлії Путінцевій.

Нагадаємо, у середині жовтня минулого року Світоліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса. Дівчинці дали ім'я Скай.

Читайте також:

Відома українська тенісистка оголосила про заручини зі своїм тренером (фото)

"Це просто політика?": Долгополов емоційно відреагував на страту росіянами українського полоненого

"Співчуваю українцям": знаменитий тенісист засудив допущення росіян і білорусів до Wimbledon-2023