Не реалізувала три матчболи: Світоліна драматично поступилася Соболенко на турнірі в Римі (відео)

Еліна дала серйозний бій другій ракетці світу, але не змогла вийти до чвертьфіналу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в італійському Римі зазнала поразки від другої ракетки світу білоруски Аріни Соболенко, яка була допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Надзвичайно напружений матч тривав 2 години 22 хвилини та завершився поразкою українки на вирішальному тайбрейку – 6:4, 1:6, 6:7(7).

29-річна уродженка Одеси була дуже близькою до перемоги над іменитою тенісисткою з білоруським паспортом, але у третьому сеті не реалізувала три матчболи.

Це була четверта очна зустріч між Світоліною та Соболенко. На рахунку ураїнки одна перемога та три поразки.

Огляд матчу Світоліна – Соболенко

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Світоліна перемогла "нейтральну" росіянку Анну Калінську.

Еліна є дворазовою переможницею турніу в Римі. Вони вигравала ці змагання 2017-го та 2018 року.

Світоліна – єдина українка, яка дісталася 1/8 фіналу поточного турніру в італійській столиці. Раніше свої виступити тут завершили Даяна Ястремська, Марта Костюк, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева, яка не подолала кваліфікацію.

Турнір у Римі став останнім змаганням перед другим Грендслемом 2024 року – Roland Garros, до основної сітки якого потрапили п'ять українських тенісисток.

Читайте також:

Історичне досягнення для України: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Українська тенісистка розгромила росіянку та стала чемпіонкою турніру в Грузії

Ястремська програла третій ракетці світу та завершила виступи на турнірі в Мадриді (відео)