"Не роби цього, будь ласка": Віталій Кличко дав пораду Джошуа щодо реваншу з Усиком

"Не роби цього, будь ласка": Віталій Кличко дав пораду Джошуа щодо реваншу з Усиком

Кличко-старший пояснив, чому Ей Джею варто провести другий бій з українцем.

Легендарний український боксер Віталій Кличко звернувся до Ентоні Джошуа на тлі чуток, що британець може взяти відступні за відмову від реваншу з Олександром Усиком, аби дати українцю провести об'єднавчий бій із Тайсоном Ф'юрі.

В інтерв'ю Sky Sports Кличко-старший попросив Ентоні за жодних обставин не відмовлятися від другого бою з українцем, пояснивши, чому Ей Джею не варто цього робити.

"Якщо Джошуа відступить у той момент, коли боксерська публіка очікує реваншу, то він покаже свою слабкість. Ентоні, не роби цього, будь ласка. Якщо ти відійдеш убік, то інтерес до тебе вже не буде таким великим у майбутньому. Як бійці, ми боремося не лише за себе, а й для публіки. Аудиторія вирішує. Якщо публіка хоче бою, вій повинен відбутися", - вважає Віталій.

️ "Joshua don't do that please!"



Vitali Klitschko says Anthony Joshua will be making a big mistake if he steps aside for Tyson Fury and doesn't go ahead with his rematch fight with Oleksandr Usyk. pic.twitter.com/SpQsXLn8Fp — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 27, 2022

Віталій Кличко наголосив, що любителі боксу хочуть побачити реванш Джошуа з Усиком.

"Всі очікують реваншу між Усиком і Джошуа. Це Усик такий сильний чи Джошуа припустився помилки? Хто сильніший? Це питання цікавить кожного любителя боксу. Давайте отримаємо відповідь. Тому цей бій повинен відбутися. Це буде грандіозний бій. Зараз усі сумніваються, що Джошуа - достатньо сильний, щоб позмагатися з Ф'юрі. Він може дати відповідь у бою з Усиком", - переконаний Кличко.

Коли Віталія запитали, кого він вважає фаворитом у потенційному бою Джошуа проти Ф'юрі, то він не віддав перевагу жодному з боксерів.

"Джошуа - класичний боксер, Ф'юрі - неортодоксальний. Обидва панчери, обидва можуть вирішити результат бою будь-якої миті. Вони обоє є бійцями світового класу і можуть нокаутувати один одного будь-якої секунди. У надважкій вазі все може вирішити один удар. Ось чому бокс такий цікавий. Бійці-надважковаговики схожі на гладіаторів і користуються величезною увагою всього світу", - сказав Кличко-старший.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Зазначимо, нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, що Джошуа готовий поступитися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі боєм проти Усика, але сам Ей Джей заявив, що ще не збирається відмовлятися від бою з українцем.

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