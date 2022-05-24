Не розгубилися: фанати збірної Чехії з хокею оригінально обійшли заборону вивісити синьо-жовтий прапор на матчах ЧС-2022 (фото)

Уболівальникам збірної Чехії з хокею заборонили вивісити прапор України під час поєдинків групового етапу чемпіонату світу-2022, однак їм все ж вдалося підтримати українців.
Фанати вивісили між банерами у підтримку Чехії прапор України, а організатори попросили зняти його.
Про це повідомляє ФХУ.
Справа в тому, що за правилами забороняється приносити на матч стяги країн, які не беруть участь в конкретному поєдинку.
Проте вболівальники не розгубилися та вивісили новий стяг, який повністю відповідає правилам, але одначе нагадує про Україну.
Зазначимо, що збірна Чехії з хокею здобула мінімальну перемогу над командою США у матчі групового етапу чемпіонату світу 2022 року.
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