Не розгубилися: фанати збірної Чехії з хокею оригінально обійшли заборону вивісити синьо-жовтий прапор на матчах ЧС-2022 (фото)

Не розгубилися: фанати збірної Чехії з хокею оригінально обійшли заборону вивісити синьо-жовтий прапор на матчах ЧС-2022 (фото)

Уболівальникам збірної Чехії з хокею заборонили вивісити прапор України під час поєдинків групового етапу чемпіонату світу-2022, однак їм все ж вдалося підтримати українців.

Фанати вивісили між банерами у підтримку Чехії прапор України, а організатори попросили зняти його.

Про це повідомляє ФХУ.

Справа в тому, що за правилами забороняється приносити на матч стяги країн, які не беруть участь в конкретному поєдинку.

Проте вболівальники не розгубилися та вивісили новий стяг, який повністю відповідає правилам, але одначе нагадує про Україну.

Фото: ФХУ

Зазначимо, що збірна Чехії з хокею здобула мінімальну перемогу над командою США у матчі групового етапу чемпіонату світу 2022 року.

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