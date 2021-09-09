"Не розпалюйте херню": чоловік росіянки Ласіцкене різко відреагував на новину у ЗМІ РФ про фото дружини з українкою Магучіх

"Не розпалюйте херню": чоловік росіянки Ласіцкене різко відреагував на новину у ЗМІ РФ про фото дружини з українкою Магучіх

Після резонансного кадру на Олімпіаді спортсменки знову зробили спільний знімок.

Владас Ласіцкас, чоловік російської легкоатлетки Марії Ласіцкене, різко відреагував на публікацію у ЗМІ РФ новини про нове фото своєї дружини з українкою Ярославою Магучіх після завершення виступів на етапі Діамантової ліги в Цюріху.

Так, ТАСС вказав, що в кадрі руку на плече 19-річній дніпрянці поклала саме Марія. Ласіцкас же це у жорсткій формі спростував.

instagram.com/eleanorpatterson

"Рука Марії, що обіймає Ярославу" - це рука Миколи (Макдермотт - прим. ТСН Проспорт). Каміла Ліцвінко (на передньому плані) завершує кар'єру і сфотографувалася з усіма дівчатками. Не розпалюйте херню на порожньому місці", - написав Ласіцкас.

. @tass_agency ♂️



«Рука Марії, обіймаються Ярославу» — це рука Миколи



Каміла Ліцвінко (на передньому плані) завершує кар'єру і сфотографувалася з усіма дівчатками



Чи не розпалюйте херню на порожньому місці ✌ pic.twitter.com/YfYFOSZ9GK — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) September 9, 2021

Зазначимо, що Магучіх посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги в Цюріху. Ярослава підкорила планку 2.03 метра, повторивши свій найкращий результат у сезоні. Геращенко взяла висоту 1.96 метра і стала четвертою. Виграла змагання Ласіцкене зі світовим рекордом сезону - 2.05 метра.

Нагадаємо:

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з Ласіцкене, які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії.

Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з Ласіцкене, які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії. Ці кадри викликали великі дискусії в Україні, а Магучіх потрапила під критику за фото з росіянкою, яка у 2018 році була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах глави держави.

на виборах глави держави. Магучіх також є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Водночас Ласіцкене - капітан Збройних сил РФ.

Раніше на захист Ярослави став каратист Станіслав Горуна , заявивши, що "спорт - поза політикою".

, заявивши, що "спорт - поза політикою". Борець греко-римського стилю та народний депутат Жан Беленюк, який приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпійських іграх-2020, заступився за Магучіх і закликав не цькувати "19-річну дитину".

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