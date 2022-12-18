"Не розуміє своєї ролі та катастрофи, до якої тягне світ РФ": Подоляк жорстко пройшовся по ФІФА

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував Міжнародну федерацію футболу (ФІФА), яка напередодні відмовилася транслювати звернення Володимира Зеленського із закликом до миру перед фіналом чемпіонату світу-2022 в Катарі.

"ФІФА – це ж не лише футбол. Це також про цінності. Про те, що з'ясовувати стосунки можна без убивств. Про правила цивілізованого світу. ФІФА, на жаль, демонструє нерозуміння своєї ролі та тієї катастрофи, до якої тягне світ РФ, почавши варварську війну в Україні. Не пізно це виправити", – написав Подоляк на своїй сторінці в Twitter.

Раніше повідомлялося, що ФІФА відмовилася показати звернення українського президента до всього світу з меседжем миру, назвавши його "занадто політичним". Це викликало гостру реакцію в Офісі президента: "ФІФА не повинна боятися, що слова про мир будуть почуті на світовому футбольному святі, що репрезентує мир", – заявили в ОП.

Незважаючи на відмову ФІФА включити звернення Зеленського до ефіру, промова українського президента вже розлетілася Мережею.

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