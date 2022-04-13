"Не розуміємо, коли це закінчиться": у "Шахтарі" назвали проблему, яка загрожує існуванню клубу

"Не розуміємо, коли це закінчиться": у "Шахтарі" назвали проблему, яка загрожує існуванню клубу

Сергій Палкін розповів про складну ситуацію з легіонерами.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін поділився думками щодо майбутнього донецького клубу в умовах війни. За його словами, "гірники" зіткнуться з серйозними проблемами, якщо влітку клуб безкоштовно залишать всі легіонери.

"У розмовах про існування та про майбутнє немає сенсу, тому що ми самі не розуміємо, коли це закінчиться і за яких умов. Важко навіть зрозуміти, що завтра буде. Сьогодні горизонт планування - 2-3 дні.

ФІФА дала можливість легіонерам піти в оренду до кінця сезону, не питаючи нас. Це не повноцінний трансфер, якщо ми говоримо про Тете або Вітао. Вони ухвалили рішення до кінця сезону побути в "Ліоні" і "Інтернасьоналі". Щодо Вінісіуса, це повноцінний трансфер, оренда з правом викупу. Те саме з Майконом. Наразі обговорюються Маркос Антоніо, Фернандо.

За Нересом, Додо, Педріньо питання відкрите. У них є агент, який займається цим. Сподіваюся, буде якийсь результат. Поки що за ними все рухається дуже складно.

До мене чутки доходять, що багато агентів сподіваються, що після 30 червня вони заберуть футболістів мало не вільними агентами і робитимуть, що хочуть. Цей момент трохи нам заважає. Але президент УЄФА запевнив, що допомагатиме нам, щоб цього не сталося. Якщо це станеться, це ставить під питання подальше існування клубу. Це найгірше, що ми можемо у нашому футболі очікувати", - сказав Палкін в ефірі програми Денисов Time.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" програв грецькому "Олімпіакосу" у першому благодійному матчі на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

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