"Не розумію це покоління": Леннокс Льюїс відреагував на зрив бою Усик – Ф'юрі за звання "абсолюта"

Легендарний британець все ще сподівається побачити об'єднавчий поєдинок між Усиком і Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс прокоментував зрив бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Льюїс висловив свій розпач через те, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу не відбудеться. Він також висунув припущення, що ближче до кінця цього року Усик і Ф'юрі знову спробують домовитися про об'єднавчий бій.

"Не розумію це покоління, цю культуру. Як таке може бути, щоб у бійця не було голоду до того, щоб творити історію? Гроші? На кону завжди будуть величезні гроші. Їх буде більше, ніж боксери зможуть витратити за все своє життя.

Думаю, Усик і Ф'юрі будуть намагатися організувати велику битву в грудні. Але треба пам'ятати, що якщо розіграти наявні на руках карти неправильно, то все це може зруйнуватися", – написав Льюїс в Twitter.

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Раніше повідомлялося, що Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Потім Ф'юрі поставив Усику нову умову для проведення титульного бою – відсутність опції реваншу в контракті на поєдинок.

Після скасування поєдинку з "Циганським королем" команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа.

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