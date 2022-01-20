Не "Сантьяго Бернабеу" чи "Камп Ноу": уболівальники визначили найкращий стадіон Європи

Не "Сантьяго Бернабеу" чи "Камп Ноу": уболівальники визначили найкращий стадіон Європи

Будинок дортмундської "Борусії" оцінили у 4,57 бала.

Арену "Боруссії" Дортмунд "Зігналь Ідуна Парк" визнали найкращим стадіоном Європи.

Англійський портал Money провів дослідження на основі оцінок, які відвідувачі виставляли аренам у Google, Tripadvisor та Football Ground.

Стадіон "джмелів" оцінили у 4,57 бала з 5 максимальних.

Money

Слідом йдуть "Арена Націоналі" ("Стяуа" та збірна Румунії), "Камп Ноу" ("Барселона"), "Сантьяго Бернабеу" ("Реал"), "Міленіум" ("Уельс"), "Народовий" (збірна Польщі) та "Тоттенгем Стедіум". Усіх їх оцінили у 4,53 бали. У топ-32 найбільше арен делегували Іспанія та Англія – по 5.

Найгірший - "Карло Кастеллані" - домашній стадіон італійської "Емполі" Він отримав лише 2,90 бала.

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