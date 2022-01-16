Не Шевченко: у збірній Польщі прокоментували чутки про переговори з українським фахівцем

Не Шевченко: у збірній Польщі прокоментували чутки про переговори з українським фахівцем

Наступного тижня федерація оголосить нового тренера команди.

У суботу, 15 січня, "Дженоа" розірвала контракт з українським тренером Андрієм Шевченком. Після цього журналіст Ніколо Скіра повідомив, що фахівець веде переговори з Польською федерацією футболу щодо посади головного тренера національної збірної країни.

Прес-аташе збірної Польщі Якуб Квятковський відреагував на цю інформацію.

"Шевченко може очолити збірну Польщі? Це не правда. Ми близькі до завершення переговорів із польським тренером. Про його призначення буде оголошено наступного тижня", - наводить слова Квятковського Sport24.

Шевченко очолив "Дженоа" в листопаді 2021 року, підписавши контракт до середини 2024 року.

Під керівницвом 45-річного українця "грифони" провели 11 матчів, в яких здобули лише одну перемогу (в Кубку Італії над "Салернітаною"). У Серії А "грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок після приходу Шевченка.

"Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19-й позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, генуезців відділяє п'ять балів.

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