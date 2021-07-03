"Не шукайте логіки в футболі": воротар збірної України готовий битися з англійцями до останньої хвилини

"Не шукайте логіки в футболі": воротар збірної України готовий битися з англійцями до останньої хвилини

Георгій Бущан заявив, що нашій команді треба показати характер та не зупинятися на досягнутому.

Воротар збірної України Георгій Бущан поділився своїми очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Євро-2020 проти національної команди Англії, який відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

"Ми всі розуміємо, які там гравці і яка у них збірна. Але в футболі є речі, які не можна пояснити. Не шукайте логіки в футболі. Хто найнебезпечніший? Вся лінія атаки на чолі з Гаррі Кейном. Там є дуже багато людей, які можуть зіпсувати настрій.

Можливо, нам легше через те, що на нас немає тиску. Але ми теж хочемо розвиватися, рости. І зупинятися на досягнутому, бути щасливими вже цим результатом - це не для нас. У нас є мрії, тому ми дуже серйозно готуємося до цього матчу.

Зараз у нас думки тільки про перемогу. Нам потрібно проявити характер, який у нас точно є. Ми будемо відчувати підтримку нашого народу і битися до останньої хвилини", - цитує Бущана офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок Україна - Англія розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Також на нашому сайті можна стежити онлайн за головними подіями довкола цієї історичної битви.

Україна пробилася в плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

(2:0). У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з тріумфатором дуелі Чехія - Данія.

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