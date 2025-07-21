"Не сказав би, що його розбили": промоутер Дюбуа знайшов дивне виправдання поразці від Усика

Даніель Дюбуа / © Associated Press

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Френк Воррен, промоутер Даніеля Дюбуа, дивно висловився про поразку свого клієнта від Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

На його думку, Дюбуа не був розбитий у поєдинку з Усиком, а просто двічі побував у нокдауні.

Причиною поразки британця Воррен вважає те, що той розслабився і опустив руки, чим і скористався українець.

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"Усик має неймовірну психологічну стійкість. Це те, що робить його собою, це те, чого Даніель повинен навчитися з цього бою – спробувати набути і розвинути психологічну стійкість, яка є в Усика.

Треба дотримуватися поставленого завдання, а Даніель розслабився, опустив руки і поплатився за це. Він ще молодий. Не сказав би, що Дюбуа розбили – він двічі впав у нокдаун, і все.

Все залежить від стійкості. Все залежить від бажання і прагнення бути кращим, а ще важливіше – вчитися на своїх помилках. Ось що роблять хороші бійці", – сказав Воррен у коментарі ESPN.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

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На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Крім того, в Мережі опублікували відео реакції Катерини Усик, Андрія Шевченка та Ярослави Магучіх на перемогу українця над Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

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На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа прокоментував поразку від Усика в реванші. Невдачу свого підопічного також прокоментували тренер, промоутер і батько Даніеля, який щедро розхвалив українця.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

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На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.