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"Не сказав би, що його розбили": промоутер Дюбуа знайшов дивне виправдання поразці від Усика
Френк Воррен вважає, що його клієнт програв українцю, бо розслабився.
Френк Воррен, промоутер Даніеля Дюбуа, дивно висловився про поразку свого клієнта від Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
На його думку, Дюбуа не був розбитий у поєдинку з Усиком, а просто двічі побував у нокдауні.
Причиною поразки британця Воррен вважає те, що той розслабився і опустив руки, чим і скористався українець.
"Усик має неймовірну психологічну стійкість. Це те, що робить його собою, це те, чого Даніель повинен навчитися з цього бою – спробувати набути і розвинути психологічну стійкість, яка є в Усика.
Треба дотримуватися поставленого завдання, а Даніель розслабився, опустив руки і поплатився за це. Він ще молодий. Не сказав би, що Дюбуа розбили – він двічі впав у нокдаун, і все.
Все залежить від стійкості. Все залежить від бажання і прагнення бути кращим, а ще важливіше – вчитися на своїх помилках. Ось що роблять хороші бійці", – сказав Воррен у коментарі ESPN.
У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.
На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.
Крім того, в Мережі опублікували відео реакції Катерини Усик, Андрія Шевченка та Ярослави Магучіх на перемогу українця над Дюбуа.
Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.
Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.
На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.
Раніше повідомлялося, що Дюбуа прокоментував поразку від Усика в реванші. Невдачу свого підопічного також прокоментували тренер, промоутер і батько Даніеля, який щедро розхвалив українця.
Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.
Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.
На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Володимир Кличко та Дерек Чісора.
Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.