"Не сказав свого останнього слова в Європі": український герой Євро-2020 зізнався, у якому чемпіонаті мріє зіграти

"Не сказав свого останнього слова в Європі": український герой Євро-2020 зізнався, у якому чемпіонаті мріє зіграти

Довбик хоче проявити себе у Серії А.

Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик розповів, у якому топ-чемпіонаті хотів би продовжити свою кар'єру.

"Відчуваю, що не сказав свого останнього слова в Європі. Є бажання. Велике. Я думаю це не за горами. Все буде. Просто треба йти до своєї мети".

Італія подобається як країна і як чемпіонат. Малиновський там феєрить. Італія лежить мені ближче за всіх", - сказав Довбик в інтерв'ю програмі BurBuzz.

Українець пробував грати у Данії, однак його кар'єра там не надто склалася і він повернувся в Україну в "Дніпро-1".

Цього сезону у складі "Дніпра-1" форвард провів 17 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 4 гольові передачі.

У 18-му турі Прем'єр-ліги після зимової перерви команда Йовічевича прийме "Десну", а підопічні Остапа Маркевича зустрінуться з "Чорноморцем".

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