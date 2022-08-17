"Не спасибо, а дякую": олімпійська чемпіонка – про своє ставлення до мови окупанта

Відома українська шпажистка Яна Шемякіна виросла у російськомовній родині, однак після початку повномасштабного вторгнення Росії до України відмовилася розмовляти мовою агресора.

Олімпійська чемпіонка-2012 з фехтування Яна Шемякіна розповіла, як змінилося її ставлення до російської мови від початку війни.

"Справді, я виховувалася у російськомовній сім’ї, вдома ми спілкувалися російською. До 3-го класу я навчалася у російській школі. У мене було дві рідних мови, адже українською я розмовляла у магазині та з подругами, а російською – з батьками.

Я навіть раділа, що читаю і пишу двома мовами без помилок. Проте, після агресії Росії, я вже почала російську мову забувати. Були нещодавно на змаганнях у Туреччині. Мені кажуть "Спасибо". Я перевиховую їх і кажу: "Не спасибо, а дякую". Колись ця мова була близькою для мене, я любила читати російських класиків, але зараз відходжу від цього", - розповіла Шемякіна в інтерв'ю Спорт24.

Нещодавно Шемякіна виборола "бронзу" чемпіонату Європи у командних змаганнях.

Також вона є чемпіонкою та призеркою чемпіонату Європи та дворазовою призеркою чемпіонату світу (2014-го та 2015-го).

Нагадаємо, що міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував відновлення в умовах війни з Росією внутрішніх чемпіонатів з різних видів спорту, а також роботу над повною забороною на участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях.

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