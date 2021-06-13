"Не спить і відповідає чітко": лікар розповів про стан Еріксона, життя якого врятували під час матчу Євро-2020

Гравець продовжує залишатися в лікарні.

Лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан півзахисника команди Крістіана Еріксена, у якого напередодні під час матчу Євро-2020 з Фінляндією зупинилося серце.

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"Я розмовляв із Крістіаном кілька разів протягом дня. Він залишається у стабільному стані - не спить, відповідає належним чином і чітко, його серце знову б'ється. В обставинах, що склалися, все в порядку.

Еріксен контактував з гравцями протягом дня. Він все ще повинен перебувати в лікарні для подальших обстежень та спостереження, але тести, проведені досі, в порядку", - цитує Боесена Sport.tv2.dk.

29-річний Еріксен виступає за міланський "Інтер", з яким нещодавно став чемпіоном Італії. До цього футболіст грав за лондонський "Тоттенхем" і амстердамський "Аякс".

з яким нещодавно став чемпіоном Італії. До цього футболіст грав за лондонський і амстердамський За збірну Данії Еріксен дебютував у 2010 році. На рахунку Крістіана 109 матчів, у яких він забив 36 голів.

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