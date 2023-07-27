Не спокусився на рекордні гроші: Мбаппе відхилив космічну пропозицію саудівського клубу

Французу пропонували зарплату в 700 млн євро на рік.

Зірковий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе відмовився від переговорів із саудівським "Аль-Хілялем".

Як повідомляє видання L'Equipe, представники клубу із Саудівської Аравії перебували в Парижі та сподівалися зустрітися з 24-річним французом, аби обговорити його можливий трансфер.

Однак Кіліан не став зустрічатися з представниками "Аль-Хіляля", а оточення гравця відмовилося вести будь-які переговори із саудівським клубом.

Раніше "Аль-Хіляль" зробив ПСЖ офіційну пропозицію щодо Мбаппе. Саудівський клуб запропонував парижанам 300 мільйонів євро за перехід французького форварда.

Крім того, "Аль-Хіляль" намагався заманити нападника рекордною зарплатою в розмірі 700 мільйонів євро на рік.

Зазначимо, що перехід Мбаппе міг стати найдорожчим трансфером в історії футболу. Наразі рекордним є перехід Неймара з "Барселони" до ПСЖ 2017 року за 222 мільйони євро.

Нагадаємо, ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер, а також виключив його зі складу команди на передсезонне турне в Японії.

Керівництво парижан вважає, що Кіліан вже домовився вільним агентом приєднатися до мадридського "Реала" влітку 2024 року, коли в нього закінчиться контракт із ПСЖ. Проте французький клуб не хоче втрачати свою зірку безкоштовно, тому розглядає пропозиції продати гравця.

Мбаппе виступає за ПСЖ від 2017 року, коли перейшов з "Монако". Минулого сезону він провів 43 матчі за парижан у всіх турнірах, забив 41 гол і зробив 10 асистів.

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