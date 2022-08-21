Не стримав емоцій: Джошуа розплакався на пресконференції після бою з Усиком (відео)

Ей Джей, який після оголошення суддівського вердикту був вкрай розчарований та влаштував емоційний спіч у ринзі, розплакався на пресконференції.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

"Я спробував інший стиль. Перед останнім боєм я хотів стати кращим. Тоді цього виявилось недостатньо. Сьогодні також, але ви можете побачити, що я адаптувався, зробив зміни, щоб дати йому більш конкурентний бій. Цього було недостатньо, але я викладався на повну під час тренувань. Я змушував себе це робити, щоб бій був більш конкурентним.

Я пишаюсь собою. Мені це важко сказати. Я нічого не відчуваю, я просто засмучений. Вони вірили в мене... Коли ти програєш, то ти не можеш бути щасливим. Це сумно. Я справді хотів виграти. Хотів зробити це для Великої Британії, бо знаю, наскільки люди хочуть, щоб я провів бій з Тайсоном Ф'юрі.

Тож я бився не за себе, бився за свою країну, націю. Такий засмучений. Я - боєць, а не звичайна людина. У мене зовсім інший світогляд та стиль життя. Я ціную цю підтримку. Справді хотів повернути пояси додому. Я хотів, щоб у поєдинку за абсолютного чемпіона бились найкращі британці.

Не моя справа, що уболівальники про мене думають. Люди демонструють повагу, коли зустрічають мене. Вони тиснуть мені руку. Вони не поважають мене просто через бій та пояси. Справжню вагу має те, яка ти людина. Я намагаюсь поводитися приземлено. Іноді роблю помилки. Сподіваюсь, що люди поважають мене за те, яким я намагаюсь бути", - цитує Джошуа Sky Sports.

Anthony Joshua broke into tears during his post-fight press conference following his defeat to Oleksandr Usyk. pic.twitter.com/oJAuJzu9TF — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 21, 2022

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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