Не стримав сліз: гравець збірної України емоційно попросив вибачення за виліт з Євро-2024 (відео)

Захисник збірної України Олександр Тимчик дав волю емоціям після матчу заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти команди Бельгії, який завершився внічию з рахунком 0:0.

На флешкоментарі він не стримав сліз і попросив вибачення у вболівальників за те, що "синьо-жовті" не зуміли вийти до плейоф. Також Тимчик подякував військовим за те, що боронять Україну від російських окупантів.

"Ми гарно впоралися, збірна Бельгії не зуміла забити нам гол. Хочу сказати лише одне: пишаюся тим, що я – українець, і за такі ігри нам не соромно повертатися до України.

Дуже важко. Ми не програли у цій грі (з Бельгією – прим.), програли у першій (з Румунією – прим.). Через першу гру не вийшли (до плейоф – прим.) такого великого турніру з групи. Це вперше в історії команда набрала 4 очки та не вийшла з групи.

Хочу подякувати всім уболівальникам та передусім нашим військовим, що боронять нас та дають можливість грати на великому рівні. Чемпіонат України продовжується заради них. Вони дають можливість нам грати у футбол і показувати гідні результати. Але хотілося б перепросити у них за те, що ми не вийшли до плейоф. Ми боролися, старалися, але це футбол", – додав Тимчик.

Дивіться також: "Боляче, але не соромно": Яремчук відреагував на виліт збірної України з Євро-2024

Зазначимо, що в паралельному поєдинку останнього туру групи E збірні Словаччини та Румунії розписали нічию (1:1), яка вивела обидві команди до плейоф.

Усі команди квартету E набрали по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів збірна України посіла останнє місце у групі та вилетіла з чемпіонату Європи.

Дивіться також: Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці

Решта збірних групи E продовжать свій шлях на Євро-2024. До плейоф з першого місця вийшла Румунія, з другого – Бельгія, з третього – Словаччина.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию збірної України проти Бельгії та виліт з Євро-2024.

Читайте також:

"Немає емоцій, лише розчарування": Забарний прокоментував виліт збірної України з Євро-2024

Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2024: повна сітка плейоф

Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру