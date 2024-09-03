Не стримав сліз: легендарний Луїс Суарес оголосив про завершення кар'єри у збірній Уругваю (відео)

Форвард "Інтера" Маямі Луїс Суарес оголосив про завершення кар'єри у збірній Уругваю.

Про це 37-річний футболіст повідомив на спеціальній пресконференції.

Востаннє Суарес вийде на поле у складі уругвайської національної команди в матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти Парагваю, який відбудеться 7 вересня.

"Мені важко про це говорити, але це буде моя остання гра в збірній. Я багато думав і вирішив, що зараз дуже вдалий час. Було складно ухвалити таке рішення, але час настав.

Гратиму з тим самим ентузіазмом, з яким виходив на свою першу гру 2007 року проти Колумбії, з тим самим бажанням, що у 20 років. Зараз мені 37, мені буде складно зіграти на наступному чемпіонаті світу. Я йду сам, не через травми і не тому, що мене припинили викликати до збірної", – сказав Суарес, не стримавши сліз.

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Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de .



https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oRuiJVUBz0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024

Суарес провів 142 матчі за збірну Уругваю, у яких відзначився 69 голами та 39 асистами. Він є найкращим бомбардиром в історії національної команди та посідає друге місце за кількістю поєдинків, поступаючись лише Діего Годіну (161).

Луїс брав участь у чотирьох Кубках Америки (2011, 2019, 2021, 2024), та чемпіонатах світу (2010, 2014, 2018, 2022).

Разом з уругвайською збірною він виграв Кубок Америки 2011 року, а 2024-го здобув бронзові медалі. На ЧС-2010 збірна Уругваю із Суаресом посіла четверте місце.

Раніше повідомлялося, що один з найкращих голкіперів в історії Польщі Войцех Щенсний оголосив про завершення кар'єри.

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