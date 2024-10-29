Не стримав сліз: новоспечений володар "Золотого м'яча" прокоментував здобуття нагороди (відео)

Іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі зворшуливо прокоментував свій виграш "Золотого м'яча-2024".

28-річний іспанець не зміг стримати сліз після оголошення результатів голосування та зі сцени паризького театру Шатле, де 28 жовтня відбувалася урочиста церемонія, подякував усім за визнання його найкращим футболістом світу.

"Неймовірна ніч для мене. Мені потрібно подякувати багатьом людям, France Football та УЄФА, всім, хто голосував за мене. Я знаю, що це особливий день для мене, моєї родини та моєї країни, я хотів сказати спасибі моїй дівчині, з якою сьогодні ми разом уже вісім років. Дякую моїй матері за всі цінності, які вона мені дала. Дякую Пабло, моєму агенту. Хто б міг подумати, що ми опинимося тут?

Дякую моїм друзям за підтримку. Не можна забувати про моїх партнерів з "Манчестер Сіті". Без них я б не виграв цю нагороду. Я перебуваю в найкращому клубі світу. І спасибі збірній Іспанії. Це перемога іспанського футболу для багатьох гравців, які не вигравали "Золотий м'яч", таких як Хаві, Іньєста, Касільяс.

Коли мені було 17, я зібрав речі, щоб поїхати до "Вільярреала" та грати у Першому дивізіоні. Пам'ятаю, одного разу я сказав "достатньо" і зателефонував батькові у сльозах. Я вклав у це все своє життя, і моя мрія згасала, і він сказав мені: "Нормальний хлопчик із цінностями, що не орієнтується на стереотипи, може стати найкращим гравцем у світі".

Я зрозумів, що якщо я хочу ставати кращим, мені потрібно змінити свій стиль. Атака дозволила мені поліпшити свою гру. Мені подобається моя професія, і я намагаюся удосконалюватися. Я збираюся відсвяткувати це з тими, хто був зі мною у важкі часи", – сказав Родрі.

The first words of our 2024 Ballon d'Or, Rodri! #ballondor pic.twitter.com/HbcPorxTlp — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Минулого сезону Родрі став чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті", а зі збірною Іспанії виграв Євро-2024. Саме його визнали найкращим гравцем континентальної першості.

У боротьбі за "Золотий м'яч" іспанець обійшов у голосуванні інших трьох фіналістів у номінації – бразильського нападника Вінісіуса Жуніора, англійського півзахисника Джуда Беллінгема та іспанського захисника Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".

До слова, "Реал" бойкотував церемонію вручення "Золото м'яча" після того, як дізнався, що Вінісіус Жуніор не отримає головний приз. На урочистий захід до Парижа не прибув жоден з представників мадридського клубу.

Родрі уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Раніше повідомлялося, що визначилися переможці футбольної премії "Золотий м'яч-2024" в усіх номінаціях.

Читайте також:

Зірка "Реала" Вінісіус Жуніор відреагував на свою поразку в боротьбі за "Золотий м'яч-2024"

Організатори "Золотого м'яча" відреагували на рішення "Реала" бойкотувати церемонію

Не Лунін: став відомий найкращий воротар 2024 року за версією France Football