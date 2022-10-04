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Не стримав сліз: зірковий аргентинський футболіст емоційно анонсував завершення кар'єри (відео)

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Не стримав сліз: зірковий аргентинський футболіст емоційно анонсував завершення кар'єри (відео)

Фото: twitter.com/InterMiamiCF

Аргентинський нападник Гонсало Ігуаїн повідомив, що завершить ігрову кар'єру наприкінці сезону-2022 в чемпіонаті МЛС.

Аргентинський форвард Гонсало Ігуаїн, який нині виступає за "Інтер Маямі" в американській лізі МЛС, завершить футбольну кар'єру наприкінці нинішнього сезону.

Про це 34-річний нападник повідомив на пресконференції у понеділок, 3 жовтня.

Аргентинець дуже емоційно анонсував своє рішення піти з професійного футболу, не стримавши сліз у присутності журналістів.

"Настав час прощатися з футболом. Три-чотири місяці тому я сповістив клуб, це рішення не було ухвалене за день. Я роками над цим працював. Коли я прийшов сюди, то переходив за задоволенням від гри у футбол, від життя, від близькості зі своїм братом Федеріко.

Це був наступний етап моєї кар'єри, але можу сказати, що це був один з її найкращих моментів. Цей клуб, партнери та тренерський штаб повернули мені бажання грати у футбол. Тепер я можу піти, як завжди про це мріяв - забиваючи голи та отримуючи задоволення від гри", - сказав Гонсало.

  • Ігуаїн перебрався до клубу МЛС у вересні 2020 року на правах вільного агента. У його активі 27 голів у 65 матчах у складі американської команди.
  • До переходу в "Інтер Маямі" аргентинець виступав у складі туринського "Ювентуса", з яким тричі став чемпіоном Італії і двічі виграв Кубок країни. Гонсало забив 66 голів і віддав 16 результативних передач у 149 матчах за "Стару синьйору".
  • На клубному рівні Ігуаїн також виступав за аргентинський "Рівер Плейт", мадридський "Реал", "Наполі", "Мілан" та "Челсі".
  • Також на його рахунку 75 матчів за збірну Аргентини, 31 забитий м'яч. Разом з "альбіселесте" Ігуаїн став срібним призером Чемпіонату світу-2014.

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