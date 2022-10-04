Не стримав сліз: зірковий аргентинський футболіст емоційно анонсував завершення кар'єри (відео)

Аргентинський форвард Гонсало Ігуаїн, який нині виступає за "Інтер Маямі" в американській лізі МЛС, завершить футбольну кар'єру наприкінці нинішнього сезону.

Про це 34-річний нападник повідомив на пресконференції у понеділок, 3 жовтня.

Аргентинець дуже емоційно анонсував своє рішення піти з професійного футболу, не стримавши сліз у присутності журналістів.

Te queremos Crack pic.twitter.com/a7ZKvVNyi9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2022

"Настав час прощатися з футболом. Три-чотири місяці тому я сповістив клуб, це рішення не було ухвалене за день. Я роками над цим працював. Коли я прийшов сюди, то переходив за задоволенням від гри у футбол, від життя, від близькості зі своїм братом Федеріко.

Це був наступний етап моєї кар'єри, але можу сказати, що це був один з її найкращих моментів. Цей клуб, партнери та тренерський штаб повернули мені бажання грати у футбол. Тепер я можу піти, як завжди про це мріяв - забиваючи голи та отримуючи задоволення від гри", - сказав Гонсало.

Ігуаїн перебрався до клубу МЛС у вересні 2020 року на правах вільного агента. У його активі 27 голів у 65 матчах у складі американської команди.

До переходу в "Інтер Маямі" аргентинець виступав у складі туринського "Ювентуса", з яким тричі став чемпіоном Італії і двічі виграв Кубок країни. Гонсало забив 66 голів і віддав 16 результативних передач у 149 матчах за "Стару синьйору".

На клубному рівні Ігуаїн також виступав за аргентинський "Рівер Плейт", мадридський "Реал", "Наполі", "Мілан" та "Челсі".

Також на його рахунку 75 матчів за збірну Аргентини, 31 забитий м'яч. Разом з "альбіселесте" Ігуаїн став срібним призером Чемпіонату світу-2014.

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