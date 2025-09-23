Не стримав сліз: Дембеле поділився емоціями від виграшу "Золотого м'яча-2025"

Усман Дембеле / © Associated Press

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле поділився емоціями від виграшу "Золотого м'яча-2025".

28-річний француз не стримав сліз під час своєї промови після того, як йому вперше в кар'єрі вручили нагороду найкращому футболісту світу.

У боротьбі за почесний приз Дембеле випередив іспанського вінгера "Барселони" Ламіна Ямаля, який посів у голосуванні друге місце.

"Те, що я щойно пережив, – це приголомшливо. У мене просто немає слів. Це був неймовірний рік у ПСЖ, за мою кар'єру багато чого сталося. Те, що цю нагороду мені вручив Роналдінью, легенда футболу, – це щось виняткове.

Я пишаюся тим, чого я досяг. Я хочу подякувати ПСЖ, який підписав мене 2023 року, президенту, всьому клубу. Нассер Аль-Хелайфі для мене як батько. Я також хочу подякувати всьому персоналу, який просто приголомшливий, Луїсу Енріке, який теж для мене як батько.

Я також хочу подякувати своїм одноклубникам, ми виграли практично все. Ви підтримували мене. Ми виграли майже всі трофеї, і цей індивідуальний трофей справді є нагородою для команди.

Я також хочу подякувати всім клубам, за які я виступав: "Боруссії" Дортмунд, "Ренну", моєму рідному клубу, де я навчився практично всьому, і "Барселоні", де я мріяв грати, де я навчався у таких видатних гравців, як Андрес Іньєста і Ліонель Мессі.

Завоювання "Золотого м'яча" не було моєю метою в кар'єрі, але це щось виняткове. Я працював, щоб виграти Лігу чемпіонів, Лігу 1, Кубок Франції, і отримати в нагороду індивідуальний трофей – це щось виняткове.

Я також хочу подякувати своїм партнерам за збірною, з якими я ріс, граючи на юнацькому рівні, і подякувати тренеру, який завжди мені довіряв. Тепер ми сподіваємося виграти чемпіонат світу в останній рік його роботи.

Я також хотів би подякувати своєму місту Евр, де я виріс і де вперше зіграв у футбол. Я намагаюся повертатися туди, коли у мене з'являється вільний час, його жителі завжди поруч зі мною.

Я також дякую своїй родині, яка завжди підтримувала мене, моєму агенту, який завжди вірив у мене. Він сказав, що одного разу я виграю "Золотий м'яч". Дякую також моїй мамі і моєму найкращому другові, які завжди поруч", – сказав Дембеле.

Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні чемпіон Європи у складі збірної Іспанії обійшов Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".