Не стримав сліз: Мессі розчулив промовою після прощального матчу за збірну Аргентини

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Легендарний форвард "Інтера Маямі" Ліонель Мессі виголосив зворушливу промову після свого прощального матчу за збірну Аргентини.

У ніч проти 7 жовтня "альбіселесте" у Буенос-Айресі в товариському поєдинку розгромили Бенін з рахунком 3:0. Мессі зіграв повний матч, відзначившись голом і двома асистами.

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Після завершення зустрічі 39-річний нападник надзвичайно емоційно попрощався з національною командою, не стримавши сліз.

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"Важко щось сказати сьогодні. Мене переповнюють емоції, у голові стільки думок. Мій батько — перший, про кого я думаю. Усе, що я можу зробити, — це висловити вдячність, як я вже робив у своєму прощальному листі.

Для мене було великою честю носити цю футболку понад 20 років. Навіть у найгірші моменти, з якими ми стикалися, я ніколи не припиняв боротися, завжди віддавав усього себе й завжди був у строю. Не повернутися буде величезним болем. Присягаюся, я хотів би приїжджати сюди до кінця свого життя, тому що грати за збірну Аргентини — це найпрекрасніше, що може з тобою трапитися.

Хоча я хотів би залишитися тут назавжди, я відчуваю, що зараз саме час. Минулий чемпіонат світу був для мене занадто важким. Ми мріяли знову стати чемпіонами світу, ми були так близькі до цього, і правда в тому, що нічого незвичайного не сталося. Ми виклалися на повну, матч проти Англії був неймовірно виснажливим для нас, як фізично, так і емоційно. Правда в тому, що ми ледве впоралися.

Ми боролися, як завжди, як завжди, з цією футболкою, з усіма товаришами по команді, з якими я ділив її. Не сумніваюся, що кожен товариш по команді, який був поруч зі мною, завжди віддавався всією душею заради цієї футболки.

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Я хочу подякувати своїм товаришам по команді за час, проведений разом, що допомогли мені здійснити мою дитячу мрію стати чемпіоном світу, чемпіоном Америки, чемпіоном Фіналіссіми, чемпіоном усього, за що ми боролися. Для мене було величезною честю розділити з ними життя, як на полі, так і поза ним. Я був готовий змагатися з будь-ким, бо знав, що поруч зі мною є воїни, які віддадуть усе від себе.

Саме тут я пережив один з найщасливіших днів у своїй кар'єрі: коли ми знову грали після перемоги на чемпіонаті світу. Я ніколи не забуду те, що пережив того дня. Це було чудово. Донині я дивлюся відео і переповнююся емоціями. Той день назавжди залишиться в моїй історії, в їхній історії, в історії моєї родини... Це було приголомшливо, дуже дякую.

Сьогодні, знову тут, я, безперечно, переживаю найсумніший день у своїй кар'єрі, бо це день, коли я прощаюся з національною збірною та з усіма вами. Мені буде не вистачати кольорів національної збірної, але тепер я буду на тому боці, з усіма вами, підтримувати всіх цих хлопців і все, що буде далі. Завжди єдині.

Правда в тому, що я говорю більше, ніж будь-коли. Я не хочу нікуди йти, я не хочу залишати поле. Я просто хочу сказати вам, що я люблю вас усіх, я сумуватиму за вами, і я так вдячний Богові за те, що я аргентинець, пишаюся тим, що я аргентинець, і пишаюся тим, що здійснив свої мрії разом з усіма вами", — наводить слова Мессі видання TyC Sports.

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Зазначимо, що на останній матч Мессі за збірну було продано усі 85 тисяч квитків місцевого стадіону "Монументаль" у Буенос-Айресі. Уболівальники зі сльозами на очах прощалися з легендою.

Нагадаємо, Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини наприкінці серпня. Він виступав за національну команду від 2005 року, загалом провів 208 матчів і забив 126 голів.

Разом з "альбіселесте" Лео став олімпійським чемпіоном 2008 року та переможцем Фіналіссіми (2022). Також він виграв чемпіонат світу-2022, двічі став переможцем Кубка Америки (2021, 2024), двічі був фіналістом Мундіалів (2014, 2026).

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

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