Не так швидко: промоутер Усика відреагував на чутки стосовно дати бою за "абсолюта" з Ф'юрі

Промоутер володаря титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика відреагував на інформацію про дату поєдинку з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф’юрі.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), спростував дату можливого бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Раніше ЗМІ писали про те, що об’єднавчий бій Усик – Ф’юрі можуть провести 17 грудня у Саудівській Аравії.

"Бій 17 грудня не підтверджую. Ми перебуваємо у контакті з Ворреном (промоутер Ф’юрі - ред.) та принцами Саудівської Аравії", – заявив Красюк у коментарі РБК Україна.

Зазначимо, що Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним.

Читайте також:

"Хай пояс віддасть та відпочиває": Усик звернувся до Ф'юрі щодо бою за звання абсолютного чемпіона світу (відео)

Легенда боксу закликав Усика та Ф'юрі провести бій за абсолютне чемпіонство - промоутер британця вже говорить про організацію поєдинку

"Дупу він свою поб'є": Усик відповів на зухвалу заяву Ф'юрі, викликавши регіт у залі (відео)