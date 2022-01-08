"Не те місце, де можна заробляти гроші": промоутер відхрестився від реваншу Усик - Джошуа в Києві

"Не те місце, де можна заробляти гроші": промоутер відхрестився від реваншу Усик - Джошуа в Києві

Едді Гірн вважає ідею проведення поєдинку в Україні фінансово невигідною.

Едді Гірн, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, поділився думками про місце проведення бою-реваншу свого клієнта з українським володарем титулів IBF, WBO, WBA і IBO Олександром Усиком.

За словами британського промоутера, незважаючи на бажання самого Усика влаштувати другий поєдинок в Україні, цей варіант не є привабливим з фінансової точки зору, тому навряд чи буде реалізований.

"Я думаю, що квітень - цілком реальна дата для цього бою. Не встигнеш озирнутися, як настане лютий, а такі протистояння вимагають ретельної організації. У нас є дві-три пропозиції з різних країн щодо проведення бою Джошуа - Усик, але після успіху в організації першого поєдинку на стадіоні "Тоттенгем Готспур", я хотів би провести реванш у Великій Британії.

Можливо, знову на "Готспур" або на "Вемблі", тому що я відчуваю, що Ей Джей обов'язково переможе у цьому бою. Якщо він поверне пояси у рідних стінах, то це буде особлива подія. Ми маємо можливість організувати бій там, де ми хочемо, але водночас поєдинок має приносити достатньо грошей, щоб знати, що ми виконали свою роботу.

Київ - не те місце, де можна заробляти гроші. Ми розглянемо інші місця поза Британією. Але я не думаю, що бій відбудеться у Києві", - передає слова Гірна ESPN.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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