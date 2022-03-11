Не Тимощуком єдиним: хто з українських футболістів продовжив працювати з окупантами

Не Тимощуком єдиним: хто з українських футболістів продовжив працювати з окупантами

В РПЛ продовжують виступати п'ятеро футболістів з України.

В той час, коли колишній гравець збірної України Ярослав Ракицький розірвав контракт з пітерським "Зенітом", а уродженець Хабаровська, ексфутболіст Олександр Алієв вступив до лав територіальної оборони Києва, щоб боронити столицю від російських окупантів, відомі українські футболісти продовжують жити та працювати у РФ.

ТСН Проспорт розповідає про представників українського футболу, які вирішили не розривати зв'язків з окупантами.

Анатолій Тимощук

Колишній рекордсмен національної збірної України за кількістю зіграних матчів Анатолій Тимощук провів у Санкт-Петербурзі 4 роки ігрової кар'єри, а з 2017-го він є помічником головного тренера "Зеніта".

Від моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук не зробив жодної публічної заяви та вирішив залишитися у Росії. Також у пресі з'явилася поки непідтверджена інформація, що він може працювати на ФСБ країни-агресорки.

На щастя, на батьківщині ексфутболіста вже покарали - офіційно викреслили з історії українського футболу.

Додамо, що про Тимощука вже жорстко висловилися колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв та український тренер Олег Федорчук.

Іван Ордець

Ще один ексгравець збірної України, вихованець донецького "Шахтаря" Іван Ордець з 2019 року грає за московське "Динамо".

На відміну від Тимощука, ще у перший день війни футболіст зробив виступив на підтримку України після чого з невідомих причин пропустив матч своєї команди проти "Хімок".

Пізніше Ордець у себе в Instagram розповів про ситуацію у своєму рідному місті, Волновасі:

"Поки скрізь затишшя, у Волновасі справжнє пекло. Це гуманітарна катастрофа, люди вмирають без їжі та води. Батьки дзвонять дітям, прощаються.

Те, що відбувається у моєму рідному місті – нелюдяно, мирне населення поливають "Градом". Дайте "зелений коридор" людям. Потрібна термінова допомога. Хтось, допоможіть людям.

Терміново! У Волновасі влаштували котел. Міста не лишилося, все горить. Рідні вже добу не виходить на зв'язок. На вулицях лежать трупи. Потрібно просити у держави дати хоча б кілька годин, щоби зробити «зелений коридор», щоб евакуювати людей.

Люди третій день сидять у підвалах, серед них сім'ї з немовлятами, без світла та води. Мирні жителі просять "зелений коридор", щоб залишити місто", - написав він.

Дмитро Іванісеня

Експівзахисник луганської "Зорі" та збірної України Дмитро Іванісеня пів року грає російську команду "Крилья Совєтов".

На своїй сторінці в Instagram Іванісеня опублікував відео з закликом "Ні війні в Україні".

ЗМІ повідомляли, що футболіст готовий покинути клуб на тлі вторгнення РФ, проте інформація не підтвердилася.

Марк Мампассі

Колишній захисник донецького "Шахтаря" та юнацьких збірних України Марк Мампассі перейшов у це трансферне міжсезоння до московського "Локомотиву".

Ба більше 19-річний футболіст ще й отримав російський паспорт за прискореною процедурою.

Мампасі тепер не буде легіонером у чемпіонаті країни-агресора і може виступати за національну збірну Росії, якщо його туди покличуть.

Про війну, яку Росія розгорнула проти України, футболіст ніяк не висловився.

Ігор Калінін

26-річний ексфутболіст луганської "Зорі" після анексії Криму у 2014 році отримав російський паспорт, але продовжував грати в Україні.

У лютому 2017 року став гравцем "Волгаря" з російської ФНЛ. З тих пір Калінін живе та працює в Росії. Наразі він грає за "Ростов" та не збирається повертатися в Україну.

Олександр Філін

Вихованець сімферопольської СДЮШОР "Спартак", з 2013 року грав за донецькі "Шахтар" U-19 та "Шахтар-3".

У лютому 2015 року вирішив продовжити кар'єру у Росії та підписав контракт з клубом "Уфа". Менше ніж за рік було оголошено, що Філін більше не вважається легіонером у чемпіонаті Росії.

Наразі права на футболіста належать "Хімкам". Варто зазначити, що він теж не висловився про вторгнення Росії на територію України.

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