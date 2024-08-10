Не трансгендер: алжирська боксерка, яку зацькували в Мережі, виграла "золото" Олімпіади-2024

Алжирська боксерка Іман Хеліф, яку помилково звинувачували у трансгендерності, здобула золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У фіналі 25-річна Хеліф одностайним рішенням суддів (5:0) перемогла китаянку Ліу Ян та виборола першу олімпійську медаль у своїй кар'єрі.

На пресконференції після завоювання "золота" Хеліф прокоментувала свій успіх і наголосила, що народилася та продовжує бути жінкою, а всі випади на її адресу є абсолютно безпідставними.

Іман Хеліф / Фото: Associated Press

Іман Хеліф / Фото: Associated Press

"Ця золота медаль – найкраща відповідь на закиди проти мене. Я жінка, як і будь-яка жінка. Народилася нею і живу, як жінка, але є вороги, які не можуть змиритися з моїм успіхом", – цитує алжирську боксерку видання Reuters.

Incroyable ! Imane KHELIF DÉCROCHE LA MÉDAILLE D’OR POUR L’ALGÉRIE !!!



La joie dans ses yeux est la plus belle réponse à tout ce qu'elle a subit. pic.twitter.com/yhYoS2JJR2 — Union Algérienne ☪︎ (@UnionAlgerienne) August 9, 2024

Хеліф стала жертвою цькувань у Мережі після того, як в 1/8 фіналу жіночого боксерського турніру у ваговій категорії до 66 кг італійка Анджела Каріні знялася під час бою проти неї. Через 46 секунд після початку поєдинку Каріні, яка встигла пропустила потужний удар від суперниці, відмовилася продовжувати боротьбу.

Анджела Каріні та Іман Хеліф / Фото: Associated Press

Анджела Каріні та Іман Хеліф / Фото: Associated Press

Під час оголошенні переможниці Каріні відмовилася потиснути суперниці руку, а потім опустилася на коліна і розплакалася.

"Я звикла страждати, але ніколи не отримувала таких ударів, це неможливо продовжувати. Я не можу сказати, що це незаконно. Я вийшла на ринг, щоб битися. Але після першої хвилини мені вже не хотілося. Я почала відчувати сильний біль у носі. Я не здавалася, але удар був занадто болісним, і я сказала, що з мене досить. Я йду з високо піднятою головою", – прокоментувала італійка своє зняття з поєдинку.

Анджела Каріні та Іман Хеліф / Фото: Associated Press

Після цього Хеліф масово захейтили в соцмережах, вимагаючи її виключення з Олімпіади через те, що вона нібито є "трансгендером і чоловіком". Підставою для цього називали її дискваліфікацію з чемпіонату світу 2023 року, який проводився під егідою очолюваної скандальним росіянином Умаром Кремльовим Міжнародної боксерської асоціації (IBA).

Іман Хеліф / Фото: Associated Press

Кремльов заявив, що за результатами тестів у Хеліф знайшли чоловічі XY-хромосоми, однак жодних доказів цього надано не було. Своєю чергою, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив алжирці змагатися на Олімпіаді в Парижі, оскільки вона відповідає всім необхідним критеріям.

Ситуація з Хеліф була активно використана російською пропагандою з метою дискредитувати Ігри в Парижі. Той же Кремльов цинічно заявив, що IBA виплатить "постраждалій" італійці призові у розмірі як за золоту медаль.

"Я не міг дивитися на її сльози. Я не байдужий до таких ситуацій, і можу запевнити, що ми захистимо кожного боксера. Я не розумію, чому вони вбивають жіночий бокс. Із міркувань безпеки на рингу повинні змагатися лише спортсмени, які відповідають вимогам", – сказав російський функціонер.

Умар Кремльов / Фото: Associated Press

Зазначимо, що Кремльов є соратником диктатора РФ Володимира Путіна та обіймає посаду президента IBA від грудня 2020 року, раніше він очолював Федерацію боксу Росії. У жовтні 2022 року IBA повернула до змагань спортсменів із РФ та Білорусі, дозволивши їм виступати під прапорами держав-агресорок. Також до змагань допустили і російських та білоруських офіційних осіб, зокрема суддів.

Раніше збірній України заборонили виступати на юнацькому чемпіонаті Європи-2022 під національним прапором, змусивши наших боксерів змагатися винятково під прапором IBA. Через це українці влаштували протест і відмовилися виходити в ринг. На тлі гучного скандалу наша команда ухвалила рішення негайно залишити континентальну першість.

У червні 2023 року МОК виключив IBA зі свого складу. За вигнання проросійської організації проголосували 69 членів Міжнародного олімпійського комітету, проти – лише один.

Олімпійські ігри-2024 триватимуть до 11 серпня. На змаганнях у столиці Франції розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Перед початком передостаннього змагального дня Україна має одинадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

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