"Не треба виливати негатив на Ярмоленка": Петраков - про поразку України у боротьбі за вихід на ЧС-2022

"Не треба виливати негатив на Ярмоленка": Петраков - про поразку України у боротьбі за вихід на ЧС-2022

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков прокоментував поразку національної команди у фіналі плейоф відбору до ЧС-2022.

"Синьо-жовті" поступилися у боротьбі за путівку на світову першість збірній Уельсу - 0:1 .

"Момент з пенальті на Ярмоленку не бачив. Не буду коментувати це. У роздягальні гробова тиша. Не можу коментувати автогол – закономірність це чи випадковість. Це футбол, по-іншому ніяк. Одному сьогодні пощастило, іншому ні.

Нікого довикликати я не планую. Зараз буде ротація, гратимуть у Лізі націй інші хлопці. Ті, хто вийшов сьогодні, у Лізі націй 8-го грати не будуть. Чому був однаковий склад на обидва матчі? Бо головний тренер я, а не цей...

Ярмоленку можу лише подякувати за все, що він зробив для збірної. У мене немає жодних претензій до своїх гравців. Не треба виливати негатив на Ярмоленка, все виливайте на тренера. Виграє команда, програє тренер.

Ви всі знаєте, що у нас йде війна. Гинуть люди, діти, жінки. Росіяни завдають багато шкоди нашій інфраструктурі. ЗСУ борються як можуть. Прошу лише підтримувати нашу країну. Не дай Бог, щоб таке горе прийшло до вас. Ніхто не зрозуміє, що таке війна, допоки його не торкнеться. Ми зараз тут, а там люди гинуть. Не знаю, які слова підібрати для хлопців на передовій. Хлопці, ми зробили все, що могли. Це спорт, сьогодні не пощастило нам.

Хочу подякувати Уельсу. Бажаю вам удачі на чемпіонаті світу, дякую за все", – резюмував Петраков на післяматчевій пресконференції.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Збірна Уельсу змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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