Не тренер "Шахтаря": стало відомо, хто офіційно очолив збірну Туреччини

Серген Ялчин / © Associated Press

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Федерація футболу Туреччини оголосила про призначення Сергена Ялчина головним тренером національної збірної.

Зазначається, що контракт із 53-річним фахівцем та його тренерським штабом розрахований на чотири роки.

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Біля керма турецької збірної Ялчин замінив італійця Вінченцо Монтеллу, якого 9 жовтня було звільнено.

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За збірну Туреччини він провів 37 матчів і забив 5 голів, а також брав участь у чемпіонатах Європи 1996 та 2000 років.

На тренерському рівні Ялчин працював із низкою турецьких клубів, зокрема двічі очолював "Бешикташ". У сезоні-2020/21 він привів команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Туреччини. Серген став першим в історії клубу, хто виграв чемпіонат країни і як футболіст, і як головний тренер.

До цього він тренував "Антальяспор", "Малатьяспор", "Аланьяспор", "Коньяспор", "Ескішехірспор", "Кайсеріспор", "Газіантепспор" та "Сівасспор".

Раніше ЗМІ розповсюдили інформацію, що збірну Туреччини має очолити Арда Туран, однак сам головний тренер донецького "Шахтаря" спростував ці чутки.

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Раніше повідомлялося, що "Динамо" звільнило головного тренера після поразки від "Полісся" в УПЛ.

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