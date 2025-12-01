ТСН у соціальних мережах

"Не цікаво": Усик зізнався, чому відмовився захищати пояс WBO у бою з Вордлі

Український чемпіон пояснив своє рішення звільнити титул WBO.

Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, чому відмовився захищати пояс WBO у бою з британцем Фабіо Вордлі, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу.

За словами українського боксера, він хоче більше відпочити після важких поєдинків з Тайсоном Ф'юрі та проти Даніеля Дюбуа.

Також Усик заявив, що бій з Вордлі зараз не цікавить його. Тому Олександр і вирішив звільнити титул WBO, а не захищати.

"Слухайте, для мене це дуже важливий пояс – я ж виграв цей пояс. Коли мені сказали: Ти повинен захистити пояс WBО, я відповів: Так, я можу це зробити, але не зараз. У мене були дуже важкі півтора року з Тайсоном Ф'юрі – два бої, підготовка до них. Потім перемога над Даніелем Дюбуа. Я кажу: Я не проти, зроблю це, але не зараз.

Слухай, є спорт і є бізнес. Якщо б виграв Паркер, для мене це було б цікаво. Виграв Вордлі – для мене це не цікаво. Кажу як є.

Добре, забирайте пояс, боксуйте, можливо, пізніше ми поб'ємося разом у великому поєдинку. Я думаю так", – цитує українця Boxing King Media.

Після того, як Усик відмовився від титулу WBO, новим його володарем став Вордлі. Британця, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації.

Наступний бій Усик повинен був провести саме з Вордлі. Українець ризикував втратити пояс WBO, якби відмовився його захищати, але вирішив добровільно його звільнити.

Зазначимо, що Усик уже вдруге втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, відмовившись від одного з поясів. У червні минулого року він аналогічно звільнив титул IBF, який унаслідок цього перейшов до Дюбуа.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Усик назвав боксера, з яким хоче провести бій наступного року.

